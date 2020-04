Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Weil Desinfektionsmittel schwer zu kriegen sind, erzeugte der Mürzverband in seinem Labor 800 Liter hochwertiges Desinfektionsmittel - streng nach dem Rezept der WHO.

Chemikerin Susanne Lütter im Mürzverband-Labor © KK

Infolge der Verbreitung des Coronavirus herrscht in ganz Europa eine enorme Nachfrage nach Hand-Desinfektionsmitteln. Zeitweise waren diese Mittel gar nicht mehr erhältlich, deshalb griff der Mürzverband zur Selbsthilfe: Er stellte das Desinfektionsmittel selbst her, und zwar nach einer Rezeptur der Weltgesundheitsorganisation WHO.