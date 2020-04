Facebook

"Mit Abstand" die neuesten Häuser in Bruck wurden übergeben © Stadt Bruck/Katerina Pashkovskaya

Nun wurde der bereits zweite Bauabschnitt der Firma Kohlbacher mit 21 weiteren Wohneinheiten in der Maria-Fertner-Straße 52, einer Querstraße der Oberdorferstraße, in Bruck an die neuen Eigentümer übergeben, zudem wurden 31 Tiefgaragenplätze errichtet. Das Wohnbauprojekt in zentraler Lage inmitten einer verkehrsberuhigten Zone soll Bruck als Wohnstadt weiter aufwerten. Bereits im Sommer soll die Übergabe von 15 Reihenhäusern in diesem neuen, zentral gelegenen Wohnquartier erfolgen.