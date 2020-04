Kleine Zeitung +

Nachruf Der "Stroßegg-Rudl" starb völlig unerwartet

Er bewirtete unzählige Pilger in seinem Gasthaus am Straßegg und begleitete sie mit seiner Ziehharmonika ein Stück des Weges. Am Sonntag starb Rudolf Pretterhofer alias "Stroßegg-Rudl" völlig überraschend bei der Arbeit am Bauernhof.