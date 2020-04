Mit 27 Kameraden kämpfte die Feuerwehr Mariazell am Freitag gegen einen Waldbrand. So konnte gerade noch rechtzeitig die Ausbreitung verhindert werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Mariazell war mit 27 Kameraden im Einsatz © FF Mariazell

Gerade noch rechtzeitig konnte die Freiwillige Feuerwehr Mariazell am Freitag die Ausbreitung eines Waldbrands im Bereich Terz aufhalten. „Das hat sich in einem extrem steilen Gelände abgespielt, von oben hätten wir 800 Meter nach unten arbeiten müssen“, erklärt Kommandant Werner Svatek. Außerdem hätte man nicht nur einen Pendelverkehr einrichten, sondern auch eine andere Feuerwehr zur Hilfe holen müssen.

Also krochen die Kameraden zum Teil auf allen Vieren von unten den Hang hinauf. Svatek ist sich sicher: Hätte man den Brand nicht gerade so rechtzeitig gelöscht, hätte er sich ausgebreitet. „Dann hätten wir den Hubschrauber gebraucht.“ Den Brand dürfte eine achtlos weggeworfene Zigarette ausgelöst haben, weil sich im Gebiet des Brandherds eine Sitzbank befindet.