Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Brucker Feuerwehr will mit einem Malbuch die Kinder in Zeiten der Corona-Krise unterhalten und zugleich das richtige Verhalten im Brandfall vermitteln.

Wehrkommandant Daniel Schmid mit dem Malbuch © OEG

Gerade in Zeiten wie diesen ist Beschäftigung für die Kinder ganz wichtig. Also belebte man bei der FF Bruck-Stadt ein schon seit vielen Jahren existierendes Malbuch mit ein paar neuen Ideen. Wehrkommandant Daniel Schmid präsentierte das neue Werk nun vor dem Eingang des Brucker Feuerwehrhauses. Dort kann es jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr kosten- und kontaktlos entnommen werden. Außerdem sind Downloads von den Internetseiten des Bundesfeuerwehrverbandes, der Brucker Wehr und der Stadt Bruck möglich. Auf diese Weise will man beim Ausmalen dieser Bilderbuchgeschichte nicht nur Spaß vermitteln, sondern nebenbei auch das richtige Brandschutzverhalten vermitteln.