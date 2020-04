Facebook

Die Organisatoren müssen den „M3M“ verschieben © Mitterböck

Nichts wird es vorerst mit dem Jubiläum. Am 13. Juni sollte der 15. Mürztaler 3er-Marsch in St. Lorenzen und St. Marein über die Bühne gehen, nun erweist sich Corona jedoch als Spielverderber. „Die Vorbereitungen laufen, doch die aktuelle Situation zwingt uns zu einem Stopp“, sagt Alois Doppelhofer, Bürgermeister von St. Lorenzen. Was in den letzten Tagen und Wochen viele Veranstaltungen getroffen hat, trifft nun somit auch den Mürztaler 3er-Marsch. Eine Durchführung am 13. Juni können die Veranstalter nicht verantworten. „Unsere Teilnehmer sind alle treue Starter und Freunde des M3M“, so der Mareiner Bürgermeister Günther Ofner, „ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden liegt auch uns am Herzen“. Die Suche nach einem Ersatztermin läuft, so soll der 15. Mürztaler 3er-Marsch zumindest noch 2020 stattfinden.