In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Voestalpine setzt sich mit mehreren Varianten auseinander © APA

Viele heimische Betriebe haben bereits auf Homeoffice umgestellt. Doch wie steht es um die Voestalpine, mit ihren Werken in Bruck, Kapfenberg, Kindberg und Mürzzuschlag einer der wesentlichen Arbeitgeber der Region? Dort wurde, "wo es der laufende Betrieb erlaubt", Arbeit von zu Hause aus eingeführt, hieß es am Dienstag. Die Möglichkeit soll auch in den kommenden Tagen über alle Gesellschaften noch weiter verstärkt werden.