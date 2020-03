In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Gemeinde St. Barbara hat einige Maßnahmen ergriffen, um gegen das Coronavirus gerüstet zu sein. So liefert die Apotheke Mitterdorf Medikamente nach Hause, und es sind zwei Hilfsplattformen entstanden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Jochen Jance © Martina Pachernegg

Seit Montag sind das Gemeindeamt, Bürgerservicestellen, die Altstoffsammelzentren und der Bauhof in St. Barbara geschlossen. Für dringende Angelegenheiten wurde aber ein Journaldienst eingerichtet. Der Dienst steht unter der Telefonnummer (03858) 22 03 oder per Mail an gde@st-barbara.gv.at zur Verfügung.