Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Freitag hat jede Gemeinde im Bezirk ein Wahllokal geöffnet © APA/Barbara Gindl

Diesen Freitag, den 13. März, hat in jeder Gemeinde zumindest ein Wahllokal offen. Dort können alle jene wählen, die am Wahltag - also am Sonntag, dem 22. März - nicht da sind oder aus anderen Gründen an diesem Tag nicht zur Wahl gehen können.