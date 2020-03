Zwei Pkw fuhren in der Leobenerstraße zusammen.

Kollision in Bruck

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr musste die Unfallstelle absichern und ausgelaufene Betriebsmittel binden © FF Bruck-Stadt

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 14 Uhr, kollidierten zwei Pkw in der Leobenerstraße in Bruck. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr Bruck-Stadt unterstützte das Rote Kreuz bei der Versorgung der Insassen, sicherte die Fahrbahn ab und band die ausgelaufenen Betriebsmittel. Die beiden Pkw mussten von einem Abschleppunternehmern abtransportiert werden.