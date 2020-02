Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Kapfenberg-Stadt rückte auf die B 20 aus © FF Kapfenberg-Stadt

Klappernde Jalousien, über die Blechdächer pfeifende Windböen und zahlreiche umgeworfene Wahlplakate am Tag danach. Sturmtief Yulia hat in der Nacht von Sonntag auf Montag das Mürztal nicht verschont. Der Meteorologe Roland Reiter vom internationalen Wetterdienst „Ubimet“, ein gebürtiger Turnauer, verzeichnete in Aflenz 106 km/h und auf der Hohen Veitsch sogar 190 km/h, die Messstation in Turnau verzeichnete – von einem wetterbedingten Stromausfall betroffen – um 2 Uhr nachts 102 km/h.