Das Familienwohnzimmer in der ISGS-Drehscheibe Kapfenberg widmet sich im März dem Themenkomplex Bindung, Sicherheit und Grenzen in der Kindererziehung.

Seit 2017 gibt es das Kapfenberger Familienwohnzimmer © KK

Am 13. März startet das Familienwohnzimmer Kapfenberg in der ISGS-Drehscheibe ins vierte Jahr seines Bestehens. Zum Auftakt gibt es zwei Themen, die Eltern während der gesamten Erziehung ihrer Kinder begleiten: Den Anfang macht an besagtem 13. März der Vortrag „Starke Bindung – glückliche Kinder“ um 9.30 Uhr, gefolgt von „Grenzen geben Sicherheit“ am 30. März um 18.30 Uhr. Eingeladen sind vor allem Schwangere sowie Eltern von Babys und Kleinkindern.