Pankl Racing Systems wurde vom AußenwirtschaftsCenter in Los Angeles als Trendsetter ausgezeichnet.

Walter Koren mit Stefan Seidel und Sonya Zierhut von Pankl © AWO/David Auner

Am Oscar-Wochenende werden in Los Angeles auch österreichische Unternehmen prämiert. Das AußenwirtschaftsCenter zeichnet Unternehmen für ihre herausragenden Leistungen in den USA aus.