Kleine Zeitung +

Mariazell & Südoststeier Zwei Forstarbeiter schwer verletzt

Ein schwerer Forstunfall ereignete sich am Montagvormittag im Mariazellerland: Ein Forstarbeiter wurde von einem Baum getroffen und gegen einen weiteren Baum geschleudert. In Kirchbach an der Raab wiederum erlitt ein Forstarbeiter einen offenen Bruch am linken Unterschenkel.