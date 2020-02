Facebook

Die drei Retter der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg © BFVMZ / FF Wartberg

Mehrere Tage lang befand sich eine Katze in Wartberg (Gemeinde St. Barbara) schon auf einem Baum, konnte sich aber nicht mehr von selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Aus diesem Grund rückten am Samstag, dem 8. Februar, drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg aus. Da sich das Tier in 15 Metern Höhe befand, wurde es mit Hilfe der Baumkletterausrüstung wieder auf den Boden geholt. Somit konnte die Katze nach 20 Minuten unverletzt in die Freiheit entlassen werden.