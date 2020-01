Facebook

Das Fahrzeug wurde mittels Seilwinde auf die Fahrbahn gezogen © FF Turnau

Der plötzliche Wintereintritt überraschte am Donnerstag auch den einen oder anderen Fahrzeuglenker in der Region. So wurde die Freiwillige Feuerwehr Turnau um 7.15 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf der L 102 in Richtung Stübming alarmiert. Ein Pkw war von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und blieb anschließend auf einer Wiese stehen. Das Fahrzeug wurde mittels Seilwinde auf die Fahrbahn gezogen und gesichert abgestellt.