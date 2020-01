40-Tonner in Not

Durch das Umladen des Rundholzes wurde das Gewicht des Lasters reduziert © FF Mariazell

Nichts ging mehr für einen Lkw auf der B71, der Zellerrain-Straße, im Mariazellerland. Dort hing ein mit Rundholz beladener 40-Tonner im Straßengraben fest, obwohl er mit Ketten ausgerüstet war. Der Schnee und das Gewicht des Transporters waren letztlich aber zu viel. Eine Bergung alleine durch die Feuerwehr Mariazell war aufgrund des Gewichts und der festgefahrenen Situation jedoch nur sehr schwer möglich. Aus diesem Grund rückte das Transportunternehmen Reichenvater aus Gußwerk an, um die Feuerwehr zu unterstützen. Durch das Umladen des Rundholzes, wurde das Gewicht des Sattelzuges so lange reduziert, bis eine Bergung möglich war. Für die Dauer des Einsatzes musste die B 71 in beide Richtungen gesperrt werden.