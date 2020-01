Facebook

Elisabeth Görgl schaute spontan in Parschlug vorbei © Kapfenberg

Auf großes Interesse stieß die jüngste Infoveranstaltung im früheren Parschluger Gemeindeamt, wo die Kapfenberger Baudirektorin Sabine Christian am Dienstagabend die künftige Nutzung des Lizz-Görgl-Platzes vorstellte. Zahlreiche Interessierte ließen sich diese Gelegenheit ebenso nicht entgehen wie die Namensgeberin höchstselbst: Die frühere Weltklasse-Skifahrerin und mittlerweile als Sängerin aktive Elisabeth Görgl reiste extra aus Mödling an, um sich an der Diskussion zu beteiligen. „Ich freue mich, dass der Platz revitalisiert wird und ich eingebunden werde“, sagte Görgl, von Bürgermeister Fritz Kratzer spontan am Vortag eingeladen.