Vertreter aus Politik, Wirtschaft und die Verantwortlichen für die Sicherheit trafen sich am Freitag in Bruck © PASHKOVSKAYA

Mit bemerkenswerten Zahlen ließ am Freitag das Marktforschungsinstitut Regiodata aufhorchen. Demnach kaufen die Österreicher gerne online ein – soweit keine Überraschung. Allerdings tun sie das nicht in heimischen Onlineshops, sondern überweisen 64 Prozent an ausländische Unternehmen wie Amazon. Nur rund acht Prozent aller Onlineumsätze fließen rein österreichischen Onlineshops zu, der Rest entfällt auf ausländische Unternehmen mit Niederlassungen in Österreich.