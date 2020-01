Facebook

Anna Scherfler feierte ihren Geburtstag auf 5895 Metern © Anna Scherfler

Einen ganz besonderen Geburtstag feierte in diesen Tagen Anna Scherfler, in der Stadtgemeinde Mariazell für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Zum einen wurde Scherfler am 12. Jänner 25 Jahre alt, zum anderen beging sie diesen Ehrentag aber an einem ganz speziellen Ort - nämlich am Kilimandscharo. "Mit dem Gedanken, den Kilimandscharo zu besteigen, hab ich ja schon länger gespielt". erzählt Scherfler. Der Kilimandscharo ist mit 5895 Metern Höhe das höchste Bergmassiv Afrikas und gehört zu den "Seven Summits".