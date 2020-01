Facebook

Maria Fischer bleibt ihrem Geschäft in Steinhaus treu © Franz Pototschnig

Verwundert reagierte Maria Fischer auf einen Anruf der Kleinen Zeitung, weil Gerüchte die Runde machten, wonach die in Steinhaus tätige Kauffrau ihren Spar-Markt demnächst zusperren soll. „Da muss es sich um eine Verwechslung handeln“, sagte Fischer bestimmt. Tatsächlich sperrte erst unlängst ein Nahversorger in der Gemeinde Spital am Semmering zu – allerdings nicht ihrer. Es handelt sich dabei um den „Nah-&-frisch“-Markt in Spital, der im Oktober 2016 übernommen worden war und im November 2019 den Betrieb einstellen musste.