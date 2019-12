Weil ein Auto auf einem Mauervorsprung festsaß, rückte in Mariazell die Feuerwehr aus.

Das Fahrzeug wurde mittels Hebekran geborgen © FF Mariazell

Eine falsche Route wählte am Mittwoch, dem 25. Dezember, der Lenker eines Autos in Mariazell. Die Folge: Das Fahrzeug saß auf einem Mauervorsprung fest und konnte weder vor noch zurück, die Vorderräder befanden sich ohnehin in der Luft. Aus diesem Grund musste die Feuerwehr Mariazell ausrücken, die das Fahrzeug mittels Hebekran bergen konnte. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.