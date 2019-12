Feuer in Reihenhaussiedlung Sieben Menschen entgingen knapp dem Feuertod

Facebook

Für sieben Menschen bestand bei einem Brand im niederösterreichischen Gloggnitz unmittelbar Lebensgefahr © (c) einsatzdoku.at

Bei einem Brand in einer Reihenhaussiedlung in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) haben sich am Stephanitag in den frühen Morgenstunden sieben Menschen gerettet. Ein Ehepaar wurde laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sechs Feuerwehren mit 70 Helfern standen im Einsatz, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich.