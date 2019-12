Facebook

Der Arbeitsplatz ist gut beleuchtet, schließlich geht es um Feinheiten © Melanie Meisenbichler

Sanfte, dicke Schneeflocken fallen vom Himmel. Sie hüllen die Schneealm im obersteirischen Neuberg an der Mürz in ein tiefwinterliches Gewand. Während die Landschaft von einem weißen Mantel bedeckt wird, legt Franz Pollross sein Werkzeug zurecht. Ein Schnitzmesser findet neben dem nächsten Platz, bis auf der Werkbank alle nötigen Utensilien liegen. Dann erst greift er zu seinem jüngsten Werk – einem halb fertigen heiligen Florian. „Die Weihnachtszeit ist schön, aber ich muss zwischendurch auch einmal etwas anderes machen als Krippenfiguren“, sagt Pollross mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Krippenfiguren hat er heuer schon zahlreiche hergestellt. Große und kleine Figuren aus Linden- oder Zedernholz, gebeizt und ungebeizt. Mit dem Bauen von Krippen hat die Leidenschaft des Neubergers fürs Schnitzen vor 14 Jahren begonnen. Heute kann er sich den Alltag ohne seine Werkbank gar nicht mehr vorstellen. „Holz ist so vielseitig. Ein toller Werkstoff“, so Pollross.

Volle Konzentration beim Schnitzen +