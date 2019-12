Winterzirkus in St. Marein

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Kostüme der Darstellermüssen zu Weihnachten passen © KÖLLNER

Die Disco Voglsteig’n gehört ebenso fix zum Ortsbild in St. Marein wie der direkt daneben liegende Kindergarten. Dass auf der angrenzenden Wiese aber ein Zirkus Station macht, ist angesichts des Winters hingegen überraschend. „Das hat bei uns bereits Tradition“, sagt Rosalinde Köllner. Über viele Jahre hinweg hatte der Zirkus „Simoneit Aron“, an dem sich sieben von zehn Kindern derzeit aktiv beteiligen, in Bayern überwintert.