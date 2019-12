Am 14. Dezember brach im Dachgeschoss eines im Jahr 1666 errichteten Wirtshauses am Semmering ein Brand aus. Knapp 100 Feuerwehrleute konnten einen Großbrand verhindern. Als Zündquelle dürfte eine glimmende Zigarette in Frage kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Seewirtshaus am Fuße des Hirschenkogels wurde am Samstagabend, 14. Dezember, durch einen Brand schwer beschädigt. Fast 100 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer in dem komplett aus Holz gefertigten Bauernhaus aus dem Jahr 1666 an. Ausgebrochen war der Brand in den Büroräumlichkeiten im ausgebauten Dachboden. Jetzt hat die Brandursache fest. Die Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand in einem Mistkübel im Dachgeschoß ausgebrochen ist. Als Zündquelle dürfte eine glimmende Zigarette in Frage kommen.