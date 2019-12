Am Montag wurden die acht Wohnungen des Sirningerhauses am Fuße des Kapfenberger Schlossbergs offiziell übergeben.

Die Investoren, Partner und Vertreter der Stadt vor dem Sirningerhaus © Marco Mitterböck

Zwei Millionen Euro investierte Kapfenberg ab 2013 in die Stadtverschönerung, die neben jeder Menge Farbe auch den Lipdub beinhaltete. Doch nicht alle Häuser wollten sich an dieser Aktion beteiligen, das eine oder andere Gebäude blieb deshalb in einem sanierungsbedürftigen Zustand.