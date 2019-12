Facebook

St. Lorenzen hofft auf die Vergrößerung des Hofermarkts © Gerhard Pliem

Mit einem Investitionsrahmen von 1,4 Millionen Euro geht St. Lorenzen ins neue Jahr, um in den Gehweg Pogierstraße (500.000 Euro) ebenso zu investieren wie in einen Kranwagen für die Feuerwehr (250.000 Euro) und in einen Traktor (108.000 Euro). Darauf einigten sich die Mandatare im Zuge der Budgetsitzung am Dienstagabend. In der neuen Ergebnisvorschau stehen Erträgen von 5,5 Millionen Euro Aufwendungen von 5,26 Millionen Euro gegenüber.