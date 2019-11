Kleine Zeitung +

Sanfter Tourismus reicht nicht Sparkasse-Vorstand Willibald Cernko: "Touristische Angebot breiter aufstellen"

Sparkasse-Vorstand Cernko referierte in Mürzzuschlag und streifte dabei einen großen Reigen an Themen. So muss die Region etwa das Thema Tourismus breiter denken, weil der Klimawandel die Skigebiete bedroht.