Bruck setzt ein sichtbares Zeichen in Bruck gegen Gewalt an Frauen, der Schlossberg erstrahlt deshalb in Orange. Passend dazu gab es am Montag beim „Talk im Museum“ einen Abend mit der Opferschutzbeauftragten Waltraud Klasnic.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Waltraud Klasnic (r.) gastierte im Brucker Stadtmuseum © Bruck

Seit Montagabend erstrahlt der Brucker Schlossberg wie schon im vergangenen Jahr in Orange. Unter dem Motto „Orange the World“ will der Soroptimist Club Bruck – neben inhaltlichen Aktionen – gemeinsam mit der Stadtgemeinde 16 Tage lang, bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember, auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam machen.