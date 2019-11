Kleine Zeitung +

Unfall auf der S 6 Auto geriet ins Schleudern und krachte in Leitplanke

Am Montagnachmittag geriet auf der S 6 in Richtung Wien ein Fahrzeug ins Schleudern, prallte in die Leitplanke und blieb auf dem Beschleunigungsstreifen stehen. Die Lenkerin wurde verletzt.