Die steirische Landesjägerschaft errichtet in Mixnitz ein Zentrum für Jagd- und Waldpädagogik, um sowohl Jäger als auch Kinder und Familien zu erreichen.

Jagd in Mixnitz erlebbar machen

So soll das Bildungszentrum künftig aussehen © jagd-stmk.at

Das Thema "Jagd" erlebbar machen, diesen Ansatz verfolgt die steirische Landesjägerschaft. Gelingen soll dieses Vorhaben mit einem millionenschweren Projekt, das schon bald in Mixnitz (Gemeinde Pernegg) realisiert wird. Bis zur endgültigen Eröffnung im April 2021 soll unweit des Bahnhofs Mixnitz, quasi am Tor zum Almenland, ein Bildungszentrum entstehen. Die "Naturwelten Steiermark" werden dabei als Treffpunkt für Jäger ebenso dienen wie als Möglichkeit, um mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen in Kontakt zu treten. "Außerdem bieten wir ein naturnahes Erlebnis für die Bevölkerung", heißt es seitens der Landesjägerschaft.