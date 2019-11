Facebook

Stefan Hofer, Anja Benesch, Johannes Brandner und Manfred Graf © Martina Pachneregg

Im Juli 2020 ändert sich in Sachen öffentlicher Verkehr in Turnau so einiges. „Zwischen 7 Uhr und 22 Uhr fährt dann stündlich ein Bus zwischen Kapfenberg und Turnau und das im Taktverkehr“, erklärt Bürgermeister Stefan Hofer. Konkret übernimmt die MVG gemeinsam mit der Steiermarkbahn unter der Marke „Regiobus Steiermark“ die Linien 171 und 172. Mit der neuen Taktung und der Anbindung an den Kapfenberger Bahnhof wurde die Leistung des öffentlichen Verkehrs um ein Drittel erweitert.