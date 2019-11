Kleine Zeitung +

Fahrverbot in St. Barbara Route über die Stelzhamerstraße statt Neugasse

In der Neugasse in St.Barbara-Mitterdorf herrscht seit einigen Tagen Fahrverbot. Unterschriftenlisten und Diskussionen halten die Bürger in Atem. Auch Bürgermeister Jochen Jance meldet sich zu Wort.