Hochwasserschutz Lammerbach„Jetzt können wir endlich ruhig schlafen“

Die Scheren sind angesetzt, das Band kann durchgeschnitten werden, das Werk ist vollendet © Ulf Tomaschek

"Heute sind wir ungemein dankbar. Bei jedem Gewitter, immer wenn die Steine gerumpelt haben, haben wir Angst vor einem neuen Hochwasser gehabt. Jetzt können wir ruhig schlafen“, sagte Manfred Fraiss, der Obmann der Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Hadersdorf“ bei der Eröffnungsfeier des Hochwasserschutzes am Lammerbach (auch Lambach) in Alt-Hadersdorf. Und Fraiss’ Schwiegersohn Markus Zelisko erklärte: „Wenn die Steine rumpeln, tritt der Bach über die Ufer. Das weiß jeder hier in Alt-Hadersdorf.“