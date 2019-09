Mindestens 16 Mandatare müssen am Montag anwesend sein, wenn die Brucker Gemeinderatssitzung fortgesetzt wird.

Konnten auch am Freitag noch lachen: Philipp Marintisch und Martin Graf (Energie Steiermark) sowie die Stadtwerke-Direktoren Robert Gschaidbauer (Bruck) und Christian Wohlmuth (Kapfenberg) © Martin Meieregger

Es war nicht gerade „Business as usual“, als Freitagvormittag Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) das Kraftwerk der Brucker Stadtwerke auf der Murinsel besuchte. Zu sehr saß Bürgermeister Peter Koch der Schock über den Auszug der Opposition aus dem Brucker Gemeinderat am Vorabend noch in den Knochen. „Die Politik ist kein Abenteuerspielplatz“, ärgerte sich Koch darüber, dass durch den erzwungenen Abbruch der Sitzung etliche wichtige Entscheidungen auf die lange Bank geschoben wurden. Die für Freitag angesetzte Betriebsversammlung mit Koch, Stadtwerke-Direktor Robert Gschaidbauer sowie den künftigen Partnern der Stadtwerke Kapfenberg und der Energie Steiermark fand trotzdem wie geplant statt.