Sophia hat mit ihrer Mutter Julia Willingshofer und Floristin Margarete Hochreiter (rechts) mit dem Heu gearbeitet © Martina Pachernegg

Der Duft von frischem Heu steigt einem sofort in die Nase. Obwohl die dürren Halme noch in großen Säcken verstaut sind, ist ihr Geruch bis in die kleinste Ritze der Werkstatt vorgedrungen. Mitten im Raum steht Margarete Hochreiter vor einem langen Holztisch und wartet auf ihre Gäste. „Hier in meiner Werkstatt fühle ich mich richtig wohl. Da habe ich das Sagen und vor allem den Überblick über meine Schätze“, sagt die Kindberger Floristikmeisterin und lacht. Während sie die ersten Heubüschel auf der Arbeitsfläche verteilt, betritt Julia Willingshofer mit ihrer Tochter Sophia den weiß gekalkten Raum. Die Augen der acht Jahre alten Schülerin beginnen zu leuchten, als sie die fertigen Musterteile auf dem Tisch erspäht. „So eine Heu-Maus möcht eich auch unbedingt machen“, erklärt sie kurzerhand und schon geht es los. Die kleinen Heu-Mäuse haben sofort begeistert Foto © Martina Pachernegg