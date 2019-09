Facebook

Uneinigkeit herrschte im Kapfenberger Gemeinderat - hier die "Regierungsbank" - über die Wahl des Jugendreferenten © Marco Mitterböck

Mit dem Rücktritt eines SPÖ-Mandatars, Anlass war ein rechtskräftiges Gerichtsurteil, wurde ein Sitz im Gemeinderat frei, der am Dienstag von Elke Planka eingenommen wurde. Für Diskussionen sorgte, wie zuvor angekündigt, die Bestellung des neuen Jugendreferenten. Als Nachfolger des besagten SPÖ-Gemeinderats wurde Mathias Jentner mit den Stimmen der SPÖ in dieses Amt gewählt, die FPÖ hätte lieber Patrick Hollerer in dieser Funktion gesehen. Für Jentner, so mehrere Vertreter der SPÖ wie etwa Helmut Pekler, spreche etwa seine auf Jugendarbeit ausgelegte Tätigkeit als Obmann des Sportvereins Austria Kapfenberg-Schirmitzbühel.