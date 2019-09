Die Bezirksstelle Bruck-Mürzzuschlag hat am Donnerstag ein Elektrofahrzeug offiziell in den Dienst gestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag wurde das Auto offiziell präsentiert © Rotes Kreuz/Meieregger

Als erste Bezirksstelle in Österreich setzt das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag im Krankentransport auf Elektromobilität. In Bruck wurde deshalb am Dienstag mit einem speziell umgebauten Nissan e-NV200 das erste rein elektrisch betriebene Krankentransportfahrzeug mit Tragesessel in den Dienst gestellt.