Weil sich eine Schlange aus einem Pappkarton befreite und sich in einem Auto verkroch, rückten in Thörl die Polizei und ein Reptilienexperte gemeinsam aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinsam mit Reptilienexperte Werner Stangl wurde die Python wieder eingefangen © Polizei Steiermark

Einen tierischen Einsatz erlebte am Mittwoch eine Polizistin in Thörl. Ein Mann aus Niederösterreich hatte seine Python in einen Pappkarton und platziert und diesen in seinem Kofferraum verstaut. Der Python gefiel ihr Platz allerdings weniger, weshalb sie aus dem Karton kroch, sich im Kofferraum breit machte und sich darin mit voller Kraft festhielt. Einen Tag später kam schließlich die Rettung: Reptilienexperte Werner Stangl gelang es am Donnerstag, gemeinsam mit der Polizistin die Schlange aus dem Auto zu holen.