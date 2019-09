Auf der L114 zwischen der Stanz und Kindberg ist es am Montagabend zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem unbekannten Fahrzeuglenker gekommen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt, der Fahrzeuglenker beging Fahrerflucht.

Der Rennradfahrer wurde schwer verletzt (Sujetbild) © lassedesignen/Fotolia

Am Montagabend gegen 19.40 Uhr kam es auf der L114, der Schanzsattelstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 56 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist mit seinem Rennrad von der Stanz kommend in Richtung Kindberg unterwegs gewesen. Bei Edelsdorf (km 5,380) wurde er laut Zeugenangaben von einem, in dieselbe Richtung fahrenden, bislang unbekannten Fahrzeuglenker zu Sturz gebracht. Dabei erlitt der 56-Jährige eine offensichtlich schwere Kopfverletzung und verlor nach dem Sturz für einige Zeit das Bewusstsein.