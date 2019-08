Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rudolf Stadler feierte mit seiner Gattin Martha © Stadler

Dreißig Jahre, von 1970 bis 2000, stand Rudolf Stadler als Bürgermeister dem Gemeinderat vor und prägte die Gestaltung einer modernen Infrastruktur in der Marktgemeinde Breitenau. Sein Einsatz für die Feuerwehr und das Vereinsleben fand in zahlreichen Ehrenmitgliedschaften seinen Niederschlag, und so fanden sich als Gratulanten zu seinem 80er Abordnungen des Gemeinderates, der Feuerwehr, des Kameradschaftsbundes, Musikvereins und Sportvereins ein und dankten ihm für sein langjähriges Wirken. Die Breitenauer Klarinettenmusi ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar mit einem zünftigen Ständchen ihre Aufwartung zu machen.