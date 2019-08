Facebook

Anrainer sieht die Investition in die Papierfabrik Norske Skog kritisch © Ulf Tomaschek

Wenn man es negativ formulieren will, werden bei Norske Skog 72 Millionen Euro in eine Müllverbrennungsanlage investiert“, kritisiert ein Anrainer der Brucker Papierfabrik. Wie berichtet, fließt dieses Geld in die Erweiterung und Modernisierung der Energieanlagen des Unternehmens (und damit auch in die Fernwärmeversorgung der Stadt Bruck). Der Mann bemängelt, dass sich die Firma bei dieser Investition auf einen Bescheid zur Genehmigung einer neuen Papiermaschine aus dem Jahr 1998 stützt. Bereits damals sei eine größere Verbrennungsanlage geplant gewesen.