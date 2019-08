In der bis auf den letzten Platz gefüllten Basilika von Mariazell fanden am Donnerstag die Feierlichkeiten zu Mariä Himmelfahrt statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahlreiche Priester hielten die Festmesse ab © Anna Maria Scherfler

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Basilika Mariazell am Donnerstag anlässlich der Feierlichkeiten zu Mariä Himmelfahrt. Die Festmesse wurde von Abt Otto Strohmaier mit Superior Pater Michael, Pater Dariusz und Pater Bogdan zelebriert und von Organist Markus Zepp mit Bläserensemble, Pauken und Stadtpfarrer Pater Christoph Pecolt als Kantor musikalisch gestaltet. In seiner Predigt sprach Stromaier davon „sich Gott anzuvertrauen“ und vom „vorbehaltlosen Geben“ am Beispiel Mariens. Am Nachmittag gab das Ensemble ein Kirchenkonzert in der Basilika.