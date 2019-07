Facebook

Dieses Kochgut löste den Einsatz aus © FF Diemlach

In der Nacht von Montag auf Dienstag rückten die Freiwilligen Feuerwehren Kapfenberg-Diemlach, Stadt und Hafendorf kurz nach 0.30 Uhr in die Anton-Mühlbache-Straße aus. Dort hatte angebranntes Kochgut, Topf und Pfanne, in einer Wohnung im Erdgeschoss den Einsatz ausgelöst. Die in der Wohnung lebende Person konnte unter schweren Atemschutz von der Feuerwehr gerettet werden.