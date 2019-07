Die Premiere im Vorjahr war ein Erfolg, in den Sommerferien geht die Kinderstadt "Freitopia" nun in die zweite Runde.

Das Programm wurde im Kulturzentrum präsentiert © Kinderfreunde/Nikola Milatovic

Im Vorjahr erlebte die Kinderstadt "Freitopia" ihre Premiere in der Kapfenberger Innenstadt. Dabei konnten rund 770 Kinder ihre eigene Stadt gestalten, diese wirtschaftlich und sozial prägen und zugleich die Konsequenzen des Handelns kennenlernen. Wer arbeitet, muss beispielsweise auch Steuern abtreten. Nach dem erfolgreichen Testlauf geht die Kinderstadt in den anstehenden Sommerferien in ihre zweite Runde.