Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Mürztal ist der Ärztenotdienst an den Wochenenden bereits geregelt © (c) miss_mafalda - stock.adobe.com

Wie berichtet arbeitet man in Graz noch an einer Lösung der strittigen Fragen bei der neuen Ärztebereitschaft. Es geht um Geld, aber auch um anderes, etwa um die Nachjustierung beim neuen „Gesundheitstelefon 1450“, bei dem es noch immer zu langen Wartezeiten kommt. Land, Gebietskrankenkasse, Gesundheitsfonds und Ärztekammer sind an diesen Verhandlungen beteiligt. Ein strittiger Punkt war auch, dass die Ärzte zwar ausfahren sollen, aber nicht in ihren Ordinationen behandeln dürfen. Darüber wird ebenfalls noch verhandelt.