Hatte beim KSV allerhand zu jubeln: Werner Gregoritsch © GEPA

Mit einem Testspiel gegen den SK Sturm begeht der KSV 1919 am 6. Juli sein 100-Jahr-Jubiläum, das dazugehörige Rahmenprogramm samt Trikot, Bier, Wein, Wurst und großer Tombola stellte am Donnerstag KSV-Präsident Erwin Fuchs vor. Dabei lüftete er auch das Geheimnis, wer von den Fans in die Jahrhundert-Elf gewählt wurde. Angeführt von Trainer Werner Gregoritsch, haben sich die Anhänger der "Falken" für folgende Elf Spieler entschieden: Torwart Raphael Wolf, die Verteidiger Kurt Russ, Milan Fukal und Karl Egger, die Mittelfeldspieler Ignaz Puschnik, Adi Hütter, David Sencar, Markus Felfernig sowie die Angreifer Herbert „Mucki“ Wieger, Marek Heinz und Michael Gregoritsch.