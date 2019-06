Zwölf Events gehen in den nächsten Wochen in Bruck über die Bühne. Für Kinder gibt es den Ferienpass.

In der Planung: Weber, Reinprecht, Thaqi, Koch, Harrer und Appel © Pachernegg

Zum astronomischen Sommerbeginn am 21. Juni startet man auch in Bruck mit dem Sommerprogramm durch. Mit zwölf Veranstaltungen will man nicht nur den heimischen Vereinen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, sondern auch Touristen auf die Stadt „mit dem mediterranen Flair“, wie Bürgermeister Peter Koch bei der Vorstellung des Programms betont, neugierig machen. Den Start macht das Jazzfestival in Oberaich im Pfarrhof St. Dionysen, gefolgt vom Strandevent „Beach an der Mur“ von 24. bis 28. Juni.