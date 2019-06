Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Michlbauerhütte im Jahr 2018, als der Superwanderer dort einkehrte. © Martina Pachernegg

Mein absoluter Favorit in Bezug auf die Kombination Panorama, Genuss und Familienfreundlichkeit ist die Schneealmrunde im Mürzer Oberland. Die leichte Erreichbarkeit über die Mautstraße von Neuberg an der Mürz bis zum Kohlebner Stand, der unschwierige, aber dennoch abwechslungsreiche Wegverlauf, das großartige Gipfelpanorama am Windberg und natürlich die kulinarischen Raststationen Michlbauerhütte, Schneealmhaus und die Sennerei auf der Lurgbauerhütte ergeben ein echt steirisches Genusswandererlebnis. Der Weg ist einfach, bestens markiert und absolut familientauglich.